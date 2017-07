Anima Holding: cooptato Antonio Colombi

Titta Ferraro 11 luglio 2017 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

IlCda di Anima Holding ha nominato per cooptazione Antonio Colombi, in sostituzione di Luigi Ferraris. Colombi, 47 anni, è attualmente in Staff al CEO del Gruppo Poste Italiane, dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile IR di Terna dal 2007 al 2017, e con esperienza pluriennale nel settore dell’Asset Management come analista finanziario e gestore di fondi azionari.