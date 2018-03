Anima Holding: al via l'aumento da 300 mln, prezzo di riferimento rettificato a 5,465 euro

Titta Ferraro 26 marzo 2018 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Al via oggi l'aumento di capitale da 300 milioni di euro di Anima Holding che finirà il prossimo 12 aprile. La società di asset management ha rettificato il prezzo dei titoli con l'applicazione di un fattore di rettifica pari a 0,94753853.Il prezzo di riferimento rettificato è quindi 5,4650 (Prezzo last rettificato: 5,4673, Prezzo ufficiale rettificato: 5,4454). Il prezzo dei diritti (ISIN: IT0005325862), che saranno negoziati fino al 6 aprile, è stato fissato a 0,3028 euro.L'aumento di capitale prevede l'offerta in opzione di 7 nuove azioni ogni 30 azioni possedute al prezzo di sottoscrizione di 4,17 euro cadauna.