Anima Holding: Poste Italiane aderirà ad aumento di capitale

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane ha annunciato che intende aderire all'aumento di capitale sociale a pagamento di Anima Holding. Il consiglio di amministrazione di Anima ha ricevuto delega di attuazione dell’aumento per un importo fino a un massimo di 300 milioni di euro da parte dell’assemblea straordinaria svoltasi lo scorso 15 dicembre. "Poste Italiane – che detiene una partecipazione in Anima pari a circa il 10,04% – procederà quindi a sottoscrivere le azioni di nuova emissione di Anima per la quota di sua spettanza", conclude il comunicato.