Andrea Enria: "Aumento spread sta avendo effetti sulle banche"

Alessandra Caparello 20 novembre 2018 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

“L’aumento degli spread sta avendo effetti sulle banche non solo direttamente per l'impatto sul capitale in relazione ai bond che sono nel 'trading book' per la vendita ma anche per la sensitività dei costi di finanziamento”. A dirlo il presidente Eba Andrea Enria nell'audizione all'Europarlamento per la sua nomina a responsabile della vigilanza bancaria Bce. “Penso che i supervisori debbano porre un focus importante sui piani di finanziamento delle banche per essere sicuri che siano robusti in uno scenario economico avverso ha concluso Enria.