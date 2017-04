Anche AS Roma e Lazio decollano in Borsa in attesa del derby, non si ferma la Juve

Titta Ferraro 27 aprile 2017 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Scatto in Borsa per i titoli delle società calcistiche. Oggi a fare la voce grossa sono SS Lazio (+14,62%) e AS Roma (+9,83%), che risultano le migliori performer in assoluto a Piazza Affari. Le due società calcistiche romane si incroceranno al prossimo turno di campionato con al Roma impegnata a consolidare il 2° posto e la Lazio a difendere la quarta posizione.

Non si ferma il rally della Juventus che anche oggi sale di oltre il 5% superando quota 0,80 euro. Il titolo della società campione d'Italia e in semifinale di Champions League il 2017 ha segnato un corposo +167% in Borsa.