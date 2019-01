Anas: gare pubblicate per 2,8 mld€, contratti stipulati per 2 mld

Daniela La Cava 28 gennaio 2019 - 14:43

Ilvalore complessivo delle gare pubblicate da Anas (Gruppo FS Italiane) nel 2018 è salito a 2,8 miliardi di euro, con un incremento di quasi il 10% rispetto al 2017. Lo rende noto il gruppo in un comunicato nel quale indica che il consuntivo delle gare avviate lo scorso anno è positivo, grazie all’accelerazione di fine dicembre intervenuta a seguito dell’insediamento del nuovo vertice, con bandi di manutenzione programmata per oltre 1,3 miliardi di euro. Le gare avviate hanno riguardato quasi esclusivamente lavori di manutenzione, per un valore di circa 2,3 miliardi (+0,7% su 2017) e beni e servizi per circa 0,5 miliardi (-0,1 su 2017).