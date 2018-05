Analisi IESEG su doom loop: esposizione banche verso BTP fino a 327% Tier 1

Laura Naka Antonelli 29 maggio 2018 - 16:22

Finanza.com

In media, stando a quanto riportato da Eric Dor, direttore nel commentare il fenomeno del doom loop, ovvero dell'abbraccio mortale tra banche italiane e BTP Eric Dor, della divisione di Studi Economici dell'IESEG School of Management, afferma che ci sono dieci banche che hanno un'esposizione verso i BTP superiore al 100% del loro capitale Tier 1: esattamente il parametro che viene utilizzato per monitorare il grado di solvibilità degli istituti di credito.La lista include le due banche italiane più grandi: UniCredit e Intesa SanPaolo, che hanno entrambe una esposizione che rappresenta il 145% del loro capitale Tier 1.La lista fa però anche altri nomi: ci sono Banco BPM (327%), MPS (206%), Bper Banca (176%), Banca Carige (151%).