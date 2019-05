Amplifon in rally dopo conti primo trimestre: titolo balza di oltre 8%

Daniela La Cava 7 maggio 2019 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

I conti trimestrali spingono Amplifon in vetta al Ftse Mib, con il titolo che avanza di quasi l'8% oltre quota 18 euro. Per il big italiano attivo nel mercato delle soluzioni e nei servizi per l’udito il primo trimestre 2019 è stato archiviato con ricavi consolidati per 392 milioni di euro (+25,4% a cambi costanti), un Ebitda su base ricorrente di 56,3 milioni e un risultato netto sempre su base ricorrente in aumento del 36,9% a 20 milioni di euro.“Abbiamo iniziato l’anno con risultati eccellenti, caratterizzati da una solida crescita organica e da uno straordinario contributo da parte delle acquisizioni ed in particolare di Gaes", ha commentato Enrico Vita, amministratore delegato di Amplifon.Nel capitolo "evoluzione prevedibile della gestione", nel corso del 2019 la società prevede di continuare a registrare una favorevole evoluzione dei ricavi, superiore al mercato, grazie al contributo di tutte le aree geografiche in cui opera e trainata sia da una solida crescita organica sia dal contributo della crescita esterna, principalmente legata a Gaes. Per il 2019 si attende inoltre che l'andamento del margine Ebitda su base ricorrente sia almeno in linea con il 2018, anche a seguito del consolidamento di Gaes.