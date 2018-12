Amplifon, completata l'acquisizione di Gaes

Daniela La Cava 18 dicembre 2018 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Amplifon ha perfezionato oggi, a seguito dell’approvazione incondizionata da parte delle autorità antitrust spagnola e portoghese, l’acquisizione precedentemente annunciata lo scorso luglio di Gaes, per un controvalore complessivo di circa 530 milioni di euro. "L’integrazione di Gaes consentirà ad Amplifon di consolidare ulteriormente la propria leadership globale, di diventare leader in Spagna, nonché di generare sinergie significative nei prossimi anni", si legge in una nota.