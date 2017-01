Amplifon: Gabriele Galli è il nuovo Chief Financial Officer

Luca Fiore 25 gennaio 2017 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Amplifon ha annunciato che, a partire dal 1° marzo 2017, Gabriele Galli assumerà il ruolo di Chief Financial Officer. Galli, che riporterà direttamente all’Ad Enrico Vita, guiderà le aree Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo e Investor Relations.



“Gabriele Galli arriva in Amplifon dopo 13 anni in Piaggio, uno dei principali player mondiali nel settore dei veicoli motorizzati a due ruote, dove è entrato nel ruolo di Group Controller nel 2004, per poi diventare CFO nel 2008 e Direttore Generale Finance nel 2012”, riporta la nota della società.



Sul listino di Piazza Affari il titolo passa di mano a 9,26 euro, lo 0,64% in meno rispetto al dato precedente.