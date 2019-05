Amm sbarca a Piazza Affari

simone borghi 30 aprile 2019 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

Oggi Amm ha iniziato le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei Warrant AMM 2019-2022 sul listino AIM di Borsa Italiana. La società di Arezzo attiva nel mercato della messaggistica aziendale e nel web marketing, nata nel 2008 come business unit del gruppo Aruba è divenuta indipendente a inizio 2018 dopo aver fatto parte del gruppo Mobyt.Il prezzo definitivo delle azioni offerte in sottoscrizione nell’ambito del Collocamento Privato è stato definito in 2,85 euro. Il controvalore del Collocamento Privato, al netto delle spese e delle commissioni di collocamento, è pari a 2,35 milioni di euro. Il flottante è pari al 16% del capitale con la possibilità di sfruttare una greenshoe del 15% in caso di sovrasottoscrizione.Secondo i dati preliminari consolidati pro-forma al 31 dicembre 2018, i ricavi di Amm ammontano a circa 11,6 milioni con un Ebitda di circa 1,5 milioni.