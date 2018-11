Ambrosetti Am Sim, stretto accordo con Banca Generali

Daniela La Cava 12 novembre 2018 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Ambrosetti Asset Management sim ha stretto un accordo con Banca Generali per lo sviluppo di un processo di ricerca e analisi finanziaria sistematica. In base ai termini dell'intesa Ambrosetti Am Sim, focalizzata a 360 gradi nella nuova frontiera del “Data Driven Asset Management”, metterà a disposizione della banca private il proprio know-how con l’obiettivo di offrire analisi oggettive sui portafogli attraverso l’utilizzo del modello proprietario EBPA(Evidence Based Performance Analysis). Il modello, spiega una nota, permette di processare opportunamente le componenti di asset allocation, selection e di market timing, per realizzare protocolli di analisi personalizzati a elevata efficacia.Il modello EBPA consente, infatti, di estrarre informazioni direttamente dai dati finanziari, proponendo tre modalità di somministrazione di Investment Ideas, frutto di protocolli proprietari consolidati nei 15 anni di esperienza di Ambrosetti Am Sim.