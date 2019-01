Ambienta SGR: nuova certificazione per la partecipata Safim

simone borghi 14 gennaio 2019 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, annuncia che la partecipata Safim è una delle 5 società italiane, e tra le prime 100 in Europa, ad aver ottenuto la nuova certificazione ISO 45001 per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro tramite l’ente di certificazione TÜV.La prestigiosa certificazione arriva a compimento di un percorso sviluppato da Ambienta negli ultimi 15 mesi volto a rafforzare le competenze ed i processi aziendali, portato avanti con l’ingresso di Pietro Santoro come nuovo CEO in supporto alla famiglia fondatrice Mamei, con l’obiettivo di proiettare Safim in una nuova fase della sua storia di crescita.Questo riconoscimento testimonia il successo e le potenzialità dell’approccio ‘ESG in Action’, una metodologia proprietaria sviluppata da Ambienta, che integra nell’operatività quotidiana fattori di investimento responsabile relativi alle tematiche ambientali, sociali e di governance.