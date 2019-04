Altre 25 nuove società italiane prendono parte alla piattaforma Elite

simone borghi 17 aprile 2019 - 14:29

MILANO (Finanza.com)

Elite ha presentato oggi le 25 nuove società italiane ammesse al network dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita, superando così le 1.130 aziende all’interno del network di cui 700 in Italia.Le nuove aziende italiane che da oggi iniziano il proprio percorso provengono da 11 regioni e operano in 15 diversi settori tra cui Industria, Salute e Food & Beverage, a ulteriore conferma della capacità di Elite di rappresentare l’economia reale del Paese. Le aziende hanno inoltre un fatturato aggregato di oltre 2,2 miliardi di euro e impiegano oltre 9.000 addetti.Elite è la piattaforma internazionale del London Stock Exchange Group nata in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e che si propone di accelerare la crescita delle società attraverso un innovativo percorso di sviluppo volto a rendere le imprese più competitive, più visibili e più attraenti nei confronti degli investitori a livello globale.