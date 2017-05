Allarme disoccupazione, Istat: persone senza lavoro in Italia sono 6,4 milioni

Laura Naka Antonelli 17 maggio 2017 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

In Italia il numero delle persone senza un'occupazione è di poco inferiore a 6,4 milioni. Lo ha detto Giorgio Alleva, numero uno dell'Istat, presentando alla Camera il Rapporto annuale dell'Istituto.



"Nel complesso, le persone in cerca di occupazione si riducono a circa 3 milioni" nel 2016, ma "se si sommano ai disoccupati le forze di lavoro potenziali, vale a dire le persone che vorrebbero lavorare ma non hanno cercato lavoro, le persone interessate a lavorare ammontano a 6,4 milioni".