Alitalia, nuovo piano di rilancio. Tagli per 160 milioni

Marco Berton 24 gennaio 2017 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Inizia a prendere forma il nuovo piano di rilancio di Alitalia. Per il momento non sono previsti esuberi anche se si darà presto il via a tagli drastici che dovrebbero portare a risparmi per 160 milioni di euro. L'amministratore delegato Cramer Ball ha fatto capire che difficilmente il 2017 sarà l'anno del ritorno all'utile. Il piano del management che deve ora essere condiviso da tutti i soci per il momento non agirà sui dipendenti; saranno ridotti in maniera significativa i contratti di leasing e fornitori.