Alitalia: Unimpresa, troppo tardi per qualsiasi intervento pubblico volto a tutelare un asset strategico

Titta Ferraro 26 aprile 2017 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

"Una compagnia di bandiera efficiente e valida sul mercato è fondamentale per qualsiasi nazione: un concetto che vale o, meglio, varrebbe per l'Italia che ha nel turismo una parte rilevante della sua economia. Ecco perché guardiamo con dispiacere all'ennesima crisi di Alitalia anche se ci pare troppo tardi per qualsiasi intervento pubblico volto a tutelare un asset strategico per il nostro Paese. Speriamo, da questo punto di vista, di essere smentiti ovvero che il governo riesca a trovare una soluzione capace, contemporaneamente, di tutelare l'azienda, salvaguardare l'occupazione, mettere al riparo da una crisi a catena tutte le piccole e medie imprese che lavorano nell'indotto del vettore aereo". Lo dichiara oggi il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, aggiungendo che "la vicenda Alitalia rappresenta il fallimento di un intero sistema economico, quello italiano, dove non hanno funzionato né lo Stato né il mercato".