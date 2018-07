Alitalia, Ue: "Possibile la proprietà pubblica"

Alessandra Caparello 24 luglio 2018 - 15:46

MILANO

L’Unione europea non chiude le porte ad un possibile intervento dello Stato nella questione Alitalia. A dirlo la commissaria Ue alla concorrenza, Margrethe Vestager secondo cui l’ex compagnia di bandiera italiana può anche essere “in parte di proprietà pubblica” purché lo Stato “agisca come attore del mercato”.“L’Unione Europea non ha una soluzione preferita” – dice la commissaria che conclude – “come sapete siamo neutrali sulla proprietà”.