Alitalia, Padoan ottimista: sta lavorando bene e serve soluzione di mercato

Titta Ferraro 26 gennaio 2018 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

"Alitalia sta lavorando bene seppure in amministrazione straordinaria". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo questa mattina a a Radio Anch'io. Secondo il ministro la compagnia di bandiera deve trovare "una soluzione sostenibile sul mercato", riferendosi alle trattative in corso per trovare un partner.