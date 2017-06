Alitalia: O'Leary, Ryanair interessata se comissari faranno grandi cambiamenti

Titta Ferraro 27 giugno 2017 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

"Siamo interessati a investire in Alitalia ma solo se i commissari faranno dei grandi cambiamenti per ristrutturarla". Così il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, in merito al possibile investimento in Alitalia. Il vettore low cost irlandese ha presentato una manifestazione di interesse e O'Leary ha dettagliato l'interesse relativo a lavorare con il vettore italiano sul feederaggio per i voli di lungo raggio.