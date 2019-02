Alitalia, Margrethe Vestager: indagine su aiuti di stato ancora aperta

Alessandra Caparello 6 febbraio 2019 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

“L'indagine sugli aiuti di Stato su Alitalia è ancora aperta". Lo ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager. "Come sapete - ha affermato la commissaria - il pagamento del prestito ponte è stato prorogato, può svilupparsi come una doppia operazione", ovvero "una valutazione di aiuti di Stato e fusione, ma tutto questo resta da vedere, non abbiamo ancora conclusioni".