Alitalia, Di Maio: puniremo i responsabili della situazione attuale

Alessandro Piu 11 luglio 2018 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

"Individuare e chiedere di punire i responsabili della situazione attuale". E' questo l'obiettivo del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, nonché vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio, in relazione ad Alitalia. "Dopo - ha proseguito nel corso di una conferenza stampa - si valuterà la strada da percorrere sulla base anche di una spending review seria all'interno di quell'azienda".A margine dell'incontro con la stampa, come riporta l'agenzia Reuters, Di Maio ha anche smentito la possibilità di cordate con le FS per rilevare la compagnia. L'indiscrezione era stata rilanciata stamane sul quotidiano Il Messaggero.