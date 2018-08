Alitalia, Di Maio: 'nazionalizzazione old style non fattibile, ma rimanga vettore italiano'

Laura Naka Antonelli 7 agosto 2018 - 16:11

MILANO (Finanza.com)

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio affronta la questione Alitalia, dopo le indiscrezioni del quotidiano La Stampa secondo cui il governo M5S-Lega starebbe studiando un piano per avere il 100% del gruppo (non più il 51% come emerso in precedenza)."La nazionalizzazione old style non è fattibile per tutta una serie di norme europee, che io tra l'altro vorrei ridiscutere. Ma in questo momento affrontiamo la questione Alitalia con le scadenze che ci sono. È evidente che per questo governo deve restare un vettore dello Stato italiano, legato a realtà produttive italiane".Di Maio ha parlato al Senato, poco dopo il via libera definitivo dell'Aula al decreto dignità.