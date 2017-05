Alitalia, Delrio: contrario a vendita a pezzi, no a nazionalizzazione e ingresso Ferrovie

Laura Naka Antonelli 16 maggio 2017 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dei Trasporti Graziano Delrio torna ad affrontare il dossier Alitalia, nel corso di un'audizione alla commissione lavori pubblici del Senato:



"La crisi di Alitalia dura da anni. La compagnia ha sbagliato strategie, o meglio non sono state messe in pratica le strategie annunciate".



Delrio ha tenuto a precisare che la compagnia "copre il 41% del mercato domestico del trasporto aereo ed è difficile far fallire una compagnia del genere. Si perderebbero molte connessioni".



Tra l'altro, Alitalia ha continuato a focalizzarsi sul mercato domestico anche dopo l'ingresso di Etihad che, secondo Delrio, avrebbe potuto portare "Alitalia fuori dal tunnel".



Detto questo:



"la crisi di Alitalia è specifica", visto che "gran parte delle compagnie aeree sta guadagnando e investendo" e, a tal proposito, "non ha avuto senso la cessione degli slot su Londra a Etihad".



Delrio ha ribadito il no del governo all'ipotesi di nazionalizzazione e ha escluso l'aiuto da parte di Ferrovie dello Stato.



"Mi sembra irragionevole l'ingresso delle Ferrovie in Alitalia e altrettanto mi sembra irragionevole che lo Stato si metta a gestire un operatore aereo anche se importante".



In attesa del bando per la manifestazione di interesse su Alitalia, che sarà pubblicato tra qualche giorno, il ministro ha sottolineato di nuovo di essere contrario alla vendita a pezzi dell'azienda.