Alitalia: Daniele Discepolo nominato commissario straordinario al posto di Gubitosi

Daniela La Cava 6 dicembre 2018 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

La scelta è caduta su Daniele Discepolo che è stato nominato nuovo commissario straordinario di Alitalia al posto del dimissionario Luigi Gubitosi (nominato il mese scorso amministratore delegato di Telecom Italia al posto di Amos Genish). A nominare l'avvocato Discepolo, che ha una grande esperienza nel settore delle procedure concorsuali e del risanamento aziendale, il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.Il Mise precisa poi in una nota: "Come già avvenuto nel maggio 2017 all’apertura dell’amministrazione straordinaria della compagnia aerea Alitalia, quando fu deciso di derogare alle regole procedimentali allora vigenti per la nomina dei commissari straordinari, si è deciso anche in questa occasione di affrettare il più possibile i tempi, al fine di procedere celermente alla sostituzione del commissario dimissionario Gubitosi e alla luce della delicatissima fase della procedura di cessione dei complessi aziendali della società".