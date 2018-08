Alitalia, Conte: 'se rimarrà compagnia di bandiera? Bisogna confrontarsi con realtà mercato'

Laura Naka Antonelli 8 agosto 2018 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

"Per quanto riguarda Alitalia, Toninelli ha anticipato il suo proponimento di poter conservare una sorta di compagnia di bandiera. Bisogna misurarsi con le possibilità concrete, ci stiamo lavorando, Toninelli sta cercando di costruire le premesse per arrivare a questo risultato, poi dovremo verificare se il percorso è realizzabile e confrontarci con la realtà del mercato, con gli investitori, i partner che possono essere interessati". E' quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Askanews.