Alitalia: Calenda, ipotesi Lufthansa interessante da esplorare

Titta Ferraro 26 aprile 2017 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

L'interesse di Lufthansa per Alitalia non trova veti da parte del governo. Tale ipotesi "sarebbe interessante da esplorare", ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, nel corso di un'intervista a radio 24. "Il nuovo commissario avrà il compito di assicurare continuità e trovare un orizzonte strategico", ha aggiunto Calenda rimarcando come il commissariamento durerà poco e dopo le uniche strade sono la vendita o la

liquidazione.