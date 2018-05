Alert da asta Tesoro: tassi BTP a cinque anni volano dallo 0,56% al 2,32%

Laura Naka Antonelli 30 maggio 2018 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro ha collocato BTP con scadenza a cinque anni a un rendimento medio pari al 2,32%, decisamente al di sopra rispetto allo 0,56% del collocamento precedente. In crescita il bid-to-cover ratio, che è salito all'1,53%, dal precedente 1,36 e al valore più alto dall'asta dello scorso 28 marzo.L'asta ha avuto per oggetto Btp 1° marzo 2023 e il collocamento è avvenuto per un valore di 1,75 miliardi di euro, nella parte più alta del target che era stato previsto tra 1 e 1,75 miliardi di euro. La richiesta è stata pari a 2,68 miliardi.