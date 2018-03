Alerion: presentata offerta per progetti parchi eolici in Spagna

Daniela La Cava 19 marzo 2018 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Alerion Clean Power ha approvato la presentazione di un'offerta vincolante per l’acquisto dell’intero capitale di una società spagnola titolare di sei progetti eolici in fase di sviluppo e non ancora autorizzati in Spagna, con una capacità complessiva attesa di 190 MW la cui realizzazione è prevista a partire dal 2019. Lo ha comunicato la società venerdì scorso precisando che "subordinatamente all'accettazione dell’offerta, la firma del contratto di compravendita è sospensivamente condizionata, tra l’altro, all'esito positivo della due diligence che verrà condotta in esclusiva da Alerion Clean Power con i propri consulenti". La società ha infine precisato che il trasferimento della partecipazione è sospensivamente condizionato, tra l’altro, all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità.