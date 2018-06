Alerion Clean Power: martedì parte l’offerta dei bond

Luca Fiore 15 giugno 2018 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

L’offerta delle obbligazioni Alerion Clean Power denominate “Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018-2024” avrà inizio alle 9 del 19 giugno e finirà alle 17:30 del 26 giugno, salvo proroga o chiusura anticipata. Lo ha annunciato la società in una nota.L’offerta consiste in un’offerta di sottoscrizione e ammissione a quotazione sul MOT di 130-160 milioni di obbligazioni con un nominale di 1 euro ciascuna. “Il raggiungimento del Quantitativo Offerto Minimo rappresenta una condizione non rinunciabile; conseguentemente qualora le proposte di acquisto fossero inferiori al Quantitativo Offerto Minimo, l’Offerta sarà irrevocabilmente ritirata”.A decorrere dal terzo anno dalla data di emissione delle obbligazioni, l’emittente ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento al rimborso anticipato totale o parziale del prestito. Il prezzo di offerta delle obbligazioni è pari al 100% del loro valore nominale.