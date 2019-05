Ajax crolla del 20% in Borsa dopo eliminazione shock in Champions

Titta Ferraro 9 maggio 2019 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Crollo del 20% alla Borsa di Amsterdam per il titolo Ajax all'indomani della cocente sconfitta in casa contro il Tottenham nel ritorno delle semifinali di Champions League. La sconfitta per 3-2 con gol qualificazione dei londinesi all'ultimo minuto di recupero ha spento il sogno dei lancieri di tornare in finale di Champions League, da cui manca dal lontano 1996.Il titolo del club calcistico olandese è arrivato a cedere il 20% a 18,40 euro dopo che nelle scorse settimane aveva toccato i suoi massimi sotrici a 22,7 euro a seguito della vittoria a sorpresa contro la Juventus ai quarti e l'andata con il Tottenham (vittoria 1-0).