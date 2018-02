Aim Italia: titolo Axélero positivo in Borsa (+1,3%), focus su possibili opzioni strategiche

Daniela La Cava 23 febbraio 2018 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per Axélero sul mercato Aim Italia, con il titolo che guadagna oltre l'1% a 2,24 euro (massimi di giornata). Ieri l'internet company ha annunciato di avere nominato Mediobanca e Rothschild & Co quali advisor finanziari al fine di analizzare e valutare possibili opzioni strategiche per l’evoluzione della società. "In un mercato ancora molto frammentato le opportunità di aggregazione rappresentano il motore trainante a supporto della crescita - ha dichiarato l'a.d. Leonardo Cucchiarini - siamo molto contenti di essere affiancati da due advisor di primario standing per poter valutare insieme tutte le possibili opzioni”.