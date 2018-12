Aim Italia: per Monnalisa nuova apertura in Cina

Daniela La Cava 18 dicembre 2018 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Nuova apertura per Monnalisa in una delle più importanti aree portuali a Nord-est della Cina, Tianjin. La società toscana, quotata sulll'Aim Italia, ha annunciato l'apertura di uno store di 200 mq. Il gruppo Florentia Village, della società tricolore RDM, con alle spalle una lunga alleanza con Mcarthurglen, ha firmato i designer outlet più top del Paese del Dragone, realizzati con una forte impronta italiana nel concept. L’apertura a Tianjin segue di un anno quella dell’outlet del lusso Florentia Village di Shanghai, rafforzando la presenza Monnalisa in Cina, contrassegnata da 15 monomarca e una distribuzione online su tre dei primari portali del lusso, quali Shangpin.com, Mei.com, Secoo.