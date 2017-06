Aim Italia: nuova produzione per Notorious Pictures

Daniela La Cava 5 giugno 2017 - 14:07

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società quotata sul mercato Aim Italia, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), ha annunciato di avere siglato un accordo di co-produzione con KimeraFilm per il film “Il Contagio”. Oltre ad avere una quota di proprietà dei diritti dell’opera, Notorious si occuperà in esclusiva della commercializzazione su tutti i canali distributivi. Il film, tratto dal romanzo di Walter Siti, è attualmente in fase di post produzione e uscirà nelle sale cinematografiche entro la fine dell’anno. Nella compagine produttiva, si legge in una nota, ci sono anche Rai Cinema e Gekon Productions.