Aim Italia: debutto positivo per la Spac Eps in Borsa

1 agosto 2017

Nuovo debutto estivo sull’Aim Italia di Borsa Italiana. Sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese è sbarcata oggi EPS, spac promossa da Equita e Private Equity Partners di Fabio Sattin e Giovanni Campolo, che guadagna in questo momento quasi il 3% a 10,29 euro ad azione. Si tratta della 15esima Spac a quotarsi sui mercati di Borsa Italiana. In fase di collocamento la società, che si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso lo sviluppo di progetti congiunti e innovativi nel settore del private capital, ha raccolto 150 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 100%. Mediobanca ha agito in qualità di Nomad dell’operazione. Da domani EPS sarà inserita anche nel paniere dell’indice Ftse Aim Italia.