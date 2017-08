Aim Italia: debutto in Borsa per la Spac Capital for Progress 2

Daniela La Cava 4 agosto 2017 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Nuovo debutto sull'Aim Italia: oggi è il turno della Spac Capital for Progress 2. Si tratta della sedicesima società ammessa sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese. Tramite Ubi Banca, che ricopre il ruolo di Nomad e Specialist, Capital for Progress 2 ha raccolto 65 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 100%. E da domani, ricorda Borsa Italiana, Capital for Progress 2 sarà inserita anche nel paniere dell’indice Ftse Aim Italia.Sono sempre più numerose le Spac a Piazza Affari: sui mercati di Borsa Italiana si sono quotate finora 16 società di questo tipo. La Spac (Special Purpose Acquisition Company) è un veicolo societario costituito al solo fine di raccogliere capitale tramite Ipo per effettuare operazioni di fusione o acquisizione di aziende.