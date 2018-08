Aim Italia: da oggi vietati ordini senza limiti di prezzo su Sciuker Frames

Valeria Panigada 6 agosto 2018 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Da oggi non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni ordinarie Sciuker Frames, che ha fatto il suo debutto venerdì scorso sul listino Aim Italia. Lo ha fatto sapere Borsa Italiana in un avviso urgente, precisando che il divieto sarà valido fino a successiva comunicazione.Venerdì scorso Sciuker Frames, azienda di Avellino che progetta e produce finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale, ha segnato nel suo primo giorno di contrattazioni a Piazza Affari un calo del 20%.