Aim Italia: Safe Bag sbarca all'aeroporto di Vancouver

Daniela La Cava 26 aprile 2017 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag, societĂ quotata sull'Aim Italia e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per passeggeri aeroportuali, ha annunciato di essere subentrata, per cinque anni (a partire dal prossimo primo maggio), all'operatore locale nella fornitura della propria offerta integrata di servizi per viaggiatori presso l'aeroporto internazionale di Vancouver in Canada.