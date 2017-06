Aim Italia: Safe Bag corre a Piazza Affari, prosegue espansione in Canada

Daniela La Cava 8 giugno 2017 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag si muove in deciso rialzo a Piazza Affari, con il titolo che guadagna oltre tre punti percentuali. A sostenere l'azione l'annuncio della sigla del contratto per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale di Ottawa. “Questa nuova concessione in Canada - commenta Rudolph Gentile, presidente di Safe Bag – è la conferma delle caratteristiche prudenziali del piano Industriale Safe Bag 2017-20 approvato lunedì scorso nel quale, nel biennio 2017-18, sono state inserite solo dueconcessioni incrementali". E aggiunge: "La sfida è chiaramente quella di superare le stime fornite al mercato, come peraltro già fatto nel 2016".



Safe Bag, quotata sull'Aim Italia, è attiva a livello mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali. E' presente negli aeroporti di Italia, Francia, Portogallo, Svizzera, USA, Canada e Polonia con circa 80 punti vendita.