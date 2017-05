Aim Italia: Notorious Pictures, acquisite sei nuove opere cinematografiche a Cannes

Daniela La Cava 24 maggio 2017 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Notorious Pictures, società quotata sul mercato Aim Italia e attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), ha acquisito sei nuove opere cinematografiche durante il Festival di Cannes (17-28 maggio 2017).



Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato, di Notorious Pictures ha ricordato come questo festival rappresenti per la società "un appuntamento di primaria rilevanza per l’approvvigionamento strategico di nuovi titoli di elevato richiamo commerciale e di qualità". E ha aggiunto: "sono 6 i film che rafforzeranno la nostra library e coprono svariati generi, dalla commedia, all’avventura, dall’horror al thriller psicologico e drama, con “The last full measure” interpretato da Samuel L. Jackson, fino all’animazione “Asterix e la pozione magica”. I nuovi titoli saranno in distribuzione nelle sale cinematografiche italiane tra il 2017 e il 2018".