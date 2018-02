Aim Italia: Modelleria Brambilla vola di quasi l'8% in Borsa dopo commesse VW Mexico

Daniela La Cava 16 febbraio 2018 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Seduta in forte rialzo per Modelleria Brambilla a Piazza Affari, dove il titolo sale di quasi l'8% a 3,04 euro ad azione. A sostenere l'azione della società quotata sull'Aim Italia, specializzata nella componentistica di precisione per il settore automotive, le nuove commesse arrivate da VW Mexico. In particolare, Modelleria Brambilla ha ricevuto nuovi ordini del valore complessivo di 2,65 milioni di euro da VW Mexico per la costruzione di attrezzature per la produzione di due motori 4 cilindri a benzina, con consegna prevista tra il primo e il secondo semestre 2018.