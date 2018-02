Aim Italia: Modelleria Brambilla si aggiudica commessa da VW Polonia

Daniela La Cava 6 febbraio 2018 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Modelleria Brambilla, società quotata su Aim Italia specializzata nella componentistica di precisione per il settore automotive, ha ricevuto da VW Polonia un nuovo ordine relativo ad attrezzature per la produzione di un motore 4 cilindri del valore di 500 mila euro con consegna in parte nel primo e in parte nel secondo semestre 2018. Lo comunica la società in una nota.“Quest’ordine ci permette di consolidare e accrescere in maniera forte la nostra relazione con il Gruppo Volkswagen a livello globale, uno dei primi obiettivi che ci eravamo dati fin dalla fase di Ipo", commenta Gabriele Bonfiglioli, amministratore delegato di Modelleria Brambilla.