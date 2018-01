Aim Italia: Modelleria Brambilla, nuovo ordine da Bmw Brilliance

Daniela La Cava 31 gennaio 2018 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione per il settore automotive, ha ricevuto dal gruppo Bmw Brilliance, joint venture della casa tedesca in Cina, un nuovo ordine di 600 mila euro per la costruzione di attrezzature per la produzione di un basamento motore 4 cilindri in consegna nel secondo semestre del 2018. Lo si apprende in una nota stampa."Con questa commessa - afferma Gabriele Bonfiglioli, amministratore delegato di Modelleria Brambilla - prosegue la nostra collaborazione con un partner storico quale Bmw. L’ordine assume una valenza particolarmente significativa perché viene da un Paese, la Cina, all’interno del quale la concorrenza sui prezzi è particolarmente agguerrita. Ciò dimostra l’alta componente tecnologica dei nostri prodotti a testimonianza del patrimonio tecnico che Modelleria Brambilla può offrire ai propri clienti".