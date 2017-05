Aim Italia: Lucisano, in trattativa per ingresso investitore industriale. Flottante potrebbe aumentare fino al 20%

Daniela La Cava 23 maggio 2017 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Lucisano Media Group, società quotata sull'Aim Italia, a capo del noto gruppo italiano attivo nella produzione e distribuzione nel settore cinematografico e televisivo, nonché nella gestione di Multiplex, ha confermato di essere in trattativa per l’ingresso di un investitore industriale. In una nota diffusa ieri sera la società ha tuttavia precisato di non avere ancora deciso le modalità dell’eventuale ingresso, se tramite un aumento di capitale riservato o attraverso cessione di partecipazioni degli attuali azionisti di controllo. "Nel caso di un positivo esito della trattativa - recita un comunicato - il flottante potrebbe aumentare fino al 20%, con l’obiettivo di accrescerlo ulteriormente in futuro". L'amministratore delegato del gruppo Federica Lucisano ha inoltre confermato che nel 2017, alla luce delle performance dei primi mesi dell’anno, è prevista una crescita del fatturato che potrebbe risultare migliore delle previsioni fatte dagli analisti, che hanno stimato circa 70 milioni di euro di fatturato.



Infine, in merito alle negoziazioni dei diritti di film al Festival di Cannes in corso in questi giorni, Lucisano Media Group ha spiegato di non aver chiuso in via definitiva alcun accordo ma conferma di essere in trattativa per la distribuzione di almeno tre opere cinematografiche in Italia. Nel caso di un esito positivo delle trattative la società provvederà a comunicherà prontamente i dettagli.