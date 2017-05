Aim Italia: LU-VE, rinnovata intesa con Politecnico Milano su attività ricerca settore scambio termico

Daniela La Cava 31 maggio 2017 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

LU-VE Group, società quotata sul mercato Aim di Borsa italiana e leader in Europa nella produzione di impianti per la refrigerazione e il condizionamento, e il Politecnico di Milano hanno firmato un contratto di collaborazione per il prossimo triennio nell'ambito dell'attività di ricerca nel settore degli apparecchi per lo scambio termico. L’accordo rinnova un’intesa che dura ininterrottamente fin dalla fondazione dell’azienda, nel 1986.