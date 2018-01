Aim Italia: Go Internet, clienti aumentano dell'11% nel 2017

Daniela La Cava 16 gennaio 2018 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Continua la crescita dei clienti di GO internet. La società quotata sull'Aim Italia ha registrato complessivamente nel segmento 4G wireless e nel Fiber-To-The-Home 41.881 clienti al 31 dicembre 2017, in crescita dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2016. “Continua l’espansione della copertura con tecnologia LTE in Emilia Romagna, dove sono operative anche stazioni 4.5G. Da segnalare infine il buon andamento dei rinnovi dei contratti che nel mese di dicembre 2017 si sono attestati su 415 unità” ha commentato Flavio Ubaldi, responsabile Commerciale di Go internet.