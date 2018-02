Aim Italia: Giglio Group, raggiunto accordo per distribuzione Emporio Armani

Daniela La Cava 19 febbraio 2018 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Giglio Group, società quotata sul mercato sull'Aim Italia, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Armani per la distribuzione in ambito multimarca del prodotto Emporio Armani delle stagioni Spring/Summer 18 e Fall/ Winter 18. La distribuzione, precisa la società in una nota, avverrà anche attraverso iBox Marketplace.