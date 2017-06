Aim Italia: Giglio Group, Nautical Channel debutta in Israele

Daniela La Cava 8 giugno 2017 - 09:44

MILANO (Finanza.com)

Giglio Group ha annunciato che il proprio canale internazionale Nautical Channel è approdato in Israele

piattaforma Vonetize, portando così a 53 il numero di Paesi nel mondo in cui il canale dedicato esclusivamente alla nautica e agli sport acquatici è visibile. Il contratto siglato tra Nautical Channel e Vonetize ha durata di due anni ed è tipicamente un "license fee”, con revenue determinate in base al numero di subscribers che sottoscriveranno il pacchetto di abbonamento. "L'accordo decorre a partire dal 7 giugno 2017 e, a scadenza, prevede il rinnovo automatico della collaborazione", si legge in una nota della società.