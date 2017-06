Aim Italia: GO internet, clienti in crescita del 16% a maggio

Daniela La Cava 6 giugno 2017 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

GO internet, società quotata sul listino Aim Italia attiva nel settore dell'Internet Mobile, ha annunciato di avere registrato a fine maggio 40.064 clienti (cifra che comprende sia i clienti nel segmento 4G wireless sia quelli nel Fiber-To-The-Home), in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo del 2016.

"Continua l’espansione della rete Lte nelle nuove aree delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e il rafforzamento nelle aree di Bologna, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, così come nelle Marche. Cresce di conseguenza il numero dei clienti nel segmento 4G wireless dove allo stesso tempo guardiamo con molto interesse agli sviluppi del 5G", ha commentato Flavio Ubaldi, chief operating officer e responsabile Commerciale di GO internet.