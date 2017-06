Aim Italia: Finlogic, rinnovato contratto distribuzione con multinazionale giapponese Sato

Daniela La Cava 21 giugno 2017 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Finlogic, società attiva nel settore dell’Information Technology, sbarcata sull'Aim Italia lo scorso 9 giugno, ha annunciato di avere rinnovato con Sato Europe GMBH il contratto di distribuzione per l’Italia di tutti i prodotti e tutte le soluzioni di stampa con marchio Sato. Il contratto ha durata fino al 30 giugno 2020 e prevede il rinnovo tacito per un ulteriore anno. L’accordo, si legge in una nota, prevede anche un’importante collaborazione di Sato nell’attività di marketing di Finlogic attraverso l’organizzazione di fiere ed eventi nei prossimi anni."Questa partnership strategica ci permette di continuare il nostro percorso di crescita nell’identificazione automatica mantenendo la leadership sul mercato secondo gli obiettivi prefissati in sede di Ipo - ha commentato Dino Natale, amministratore delegato di Finlogic -. Le analogie con il modello di business di Sato ci aiuteranno a migliorare la nostra offerta unica grazie ad un mix tra tecnologia e materiali di consumo (etichette e ribbon) proseguendo nel percorso di fornitura globale di prodotti perseguito da Finlogic".